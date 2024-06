Els colors i la unió protagonitzen el mural de la Setmana de la Diversitat Cultural 2024

El mural de la Setmana de la Diversitat Cultural 2024 ha estat presentat aquest dimecres al vespre a les escales de la plaça Vinyes de la capital amb un concepte d'unió i una idea molt més figurativa amb una àmplia varietat de colors i unes mans unides. "Ens vam reunir amb les diferents entitats i sempre es feia durant la setmana, però no quedava visible. Llavors vam traslladar que es busqués una idea que es pogués quedar" ha declarat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada. Així doncs, l'artista Judit Rodrigo ha estat el cap pensant, però han estat 25 les associacions que han participat en la peça. "El nucli d'allò que vol transmetre el mural és la unió, la convivència i sobretot les mans que estan en un plànol d'igualtat, que no hi ha cap jerarquia" ha explicat.

Cada associació s'identifica amb un color diferent de l'obra i les mans fa referència a la unió de cultures i convivència entre tots. "Estic satisfeta d'haver fet aquest mural amb totes les entitats i que porti l'empremta de cada una d'elles" ha expressat Rodrigo. En aquest sentit, la col·laboradora de l'Associació Argentinos en Andorra, Lili Rosetti, ha valorat favorablement la iniciativa que els hi aporta més visibilitat. "No havia pintat mai, i resulta que guiada per la Judit Rodrigo hem participat en aquesta manera d'establir arrels amb Andorra" ha al·legat. D'igual manera, ha animat a tothom a visitar i gaudir de la peça.

La principal novetat respecte a les altres obres creades per la Setmana de la Diversitat Cultural en edicions anteriors és que el mural es quedarà fins a final d'any. "La millor manera que la gent visqui la diversitat cultural és que ho veiessin cada dia" ha conclòs Losada en relació amb la temporalitat i la ubicació.