Bones sensacions de clausura en la setmana de la diversitat cultural

“Estem molt contents de la participació; és especialment important la dels joves, que ha estat molt gran, molt més del que ens esperàvem”. Aquesta va ser la satisfacció del comú de la capital, en veu de la seva cònsol menor, Olalla Losada, en fer el balanç del desenvolupament i l’acollida la setmana de la diversitat cultural que es va iniciar el dilluns. Precisament aquest col·lectiu els ha fet arribar també canvis de cara a pròximes edicions, com la possibilitat d’organitzar ells mateixos algunes de les propostes que s’inclouen en el programa d’activitats de la setmana i fins i tot implicar-hi altres associacions. Per a la cònsol, a banda de conèixer aquestes associacions i les diferents comunitats presents al país, el que és important és que “també hi hagi una participació de la població en les diferents propostes i un intercanvi entre les entitats i la comunitat”.