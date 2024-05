Satisfacció per l'acollida de la Setmana de la diversitat cultural

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella

Satisfacció del comú d'Andorra la Vella pel desenvolupament i l'acollida que ha tingut la Setmana de la diversitat cultural. D'aquesta manera, la cònsol menor, Olalla Losada, ha posat en relleu que estan "molt contents de la participació" que han registrat les diverses propostes que han tingut lloc des de dilluns, ja que tot i ser vacances escolars ha estat especialment "important la participació dels joves. "Ha estat molt gran, molt més del que ens esperàvem", ha valorat la cònsol menor que també ha manifestat que aquest col·lectiu els ha fet arribar també canvis de cara a pròximes edicions. En aquest sentit, voldrien organitzar ells mateixos algunes de les propostes que s'inclouen en el programa d'activitats de la setmana i fins i tot implicar-hi altres associacions.

En aquest sentit, Losada ha explicat que en aquesta edició hi ha hagut una taula rodona impulsada per la Societat Andorrana de Ciències (SAC) i el taller de cuina sense pares en què s'ha implicat el públic jove, però ells han demanat poder impulsar propostes amb la col·laboració d'associacions.

La implicació del col·lectiu juvenil ha estat també ben present en el punt culminant de la setmana, la mostra gastronòmica 'La diversitat a taula' que al llarg de dissabte té lloc a la plaça Guillemó i en la qual prenen part deu joves voluntaris. Precisament sobre les propostes d'aquest dissabte (que han arrencat amb una cercavila en què han pres part associacions culturals i que ha continuat amb la mostra gastronòmica a la plaça Guillemó que es completa al llarg del dia amb mostres de folklore de les diferents comunitats residents al país) la cònsol menor ha manifestat la satisfacció per la implicació de nou entitats que ofereixen els seus plats típics i ha incidit en el fet que la celebració serveix per fer "comunitat". En aquest sentit, ha valorat que el menjar "fa que la gent estigui més propera a parlar" i que és la porta per "conèixer també el que fan altres entitats i associacions" i ha afegit que això es complementa amb les activitats al voltant del folklore. Cal destacar que la mostra gastronòmica ha comptat amb la participació de fins a nou estands amb productes típics de Colòmbia, Equador, Filipines, Índia, Perú, Portugal, Rússia i Ucraïna.

A banda de conèixer aquestes associacions i les diferents comunitats presents al país, Losada ha manifestat que el que és important és que també hi hagi una participació de la població en les diferents propostes i un intercanvi entre les entitats i la comunitat. En aquest sentit, ha volgut subratllar la implicació de les diferents associacions per tirar endavant la festa. I mostra d'això, ha exemplificat, és el mural dissenyat per l'artista Judit Rodrigo a les escales que connecten la plaça Vinyes i la coberta del casino. L'activitat, tot i que no es va poder inaugurar a causa de les adversitats climàtiques, ha estat un èxit i es preveu que s'acabi durant les pròximes setmanes.