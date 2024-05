El supermercat Family Cash obrirà a l'Epizen a l'agost

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cadena espanyola d’hipermercats Family Cash, una de les firmes del sector que actualment registra més projecció a Espanya i líder en preus assequibles segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha segellat un acord amb Grup Pyrénées per obrir el seu primer establiment fora de l’estat espanyol. En concret Family Cash s’instal·larà a Epizen, a Sant Julià de Lòria, on començarà a operar en el mes d’agost.

Fins a la data de l’obertura, la cadena d’hipermercats fundada per la família Canet Ferrero el 2013, treballarà en l’adequació dels espais on actualment hi ha l’hipermercat a la primera i segona planta del centre comercial situat a tocar de la frontera del riu Runer. Per fer-ho possible, durant tota la setmana vinent es durà a terme una campanya de liquidació d’estocs amb un 70% de descompte en les segones unitats i a partir del diumenge 2 de juny la superfície que actualment ocupa la planta baixa d’alimentació d’Epizen restarà tancada al públic, si bé la resta de botigues i espais del centre comercial continuaran oberts amb normalitat.

Els treballs d’adequació dels diferents espais d’Epizen al format comercial de Family Cash suposaran una reforma en la zona de caixes per fer-les més accessibles per al client, així com l’adaptació de part de les instal·lacions i equipaments com les zones de refrigeració o la fleca, que es dotarà d’una cafeteria. En només 10 anys, Family Cash compta amb més de 40 establiments repartits per tota la geografia espanyola i gairebé 4.000 professionals, convertint- se d’aquesta manera en un operador de referència a Espanya. Tot plegat, treballant sota una filosofia que la mateixa organització denomina com ‘les 3P’: producte, preu i proximitat.