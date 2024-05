El TC desestima el recurs de súplica dels Cierco contra la batlle Rodríguez

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de súplica que els germans Cierco van presentar el 26 d'abril contra l'aute del 15 d'abril.

En l'escrit de la representació processal dels recurrents es demanava a la batlle Immaculada Rodríguez, abstenir-se de la causa pel fet d'haver "dictat en un altre procediment una resolució manifestament injusta, arbitrària i discriminatòria que posaria en relleu un prejudici i, doncs, una enemistat envers la famílica Cierco". Ara, els recurrents volien aconseguir, a través del recurs de súplica, accedir al Tribunal Europeu dels Drets Humnas.

Des del Tribunal Constitucional ha al·legat la desestimació del recurs de súplica recordant que l'acceptació d'un recurs de súplica està supeditat a que es presentin elements de fet o de dret nous, "en el sentit substancial i no en el cronològic de la paraula". Així, el Constitucional considera que la no aportació de nous elements fàctics o jurídics "suposa que el recurrent pretén substituir el raonament del Tribunal, que ha de ser i vol ser imparcial, per la seva pròpia argumentació que, per essència i sense que, per tant, se li pugui fer cap retret al respecte, té naturalesa i funció parcial”. Finalment el Constitucional ha considerat que el recurs de súplica "desvia l'objecte del recurs".