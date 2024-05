Eva Calero esdevé la portaveu de la Comissió d’habitatge del PS

Eva Calero ha estat escollida portaveu de la Comissió d'habitatge que el PS ha creat aquest vespre amb la finalitat de traslladar propostes i solucions al Govern.

Calero és militant del Partit Socialdemòcrata des de principis d'any i membre de la Coordinadora per un habitatge digne. Tal com ha explicat el PS a través d'un comunicat, la primera reunió, que s'ha celebrat en format presencial i telemàtic, ha servit per establir els objectius

d'aquest comitè i el seu desenvolupament.

En aquest sentit, s'ha acordat que la Comissió d'habitatge inici el seu treball amb trobades amb associacions de propietaris i llogaters, per tal de recollir les opinions i conclusions que tenen ambdues parts sobre la llei òmnibus anunciada pel Govern.

Una vegada tractades les aportacions de propietaris i llogaters, la Comissió d'habitatge traslladarà les conclusions al Grup parlamentari

socialdemòcrata perquè aquest les treballi i les traslladi al Govern des del Consell General.

La Comissió d'habitatge està conformada actualment per 13 militants i simpatitzants del Partit Socialdemòcrata i treballarà conjuntament amb la direcció del partit, consellers generals socialdemòcrata, consellers comunals i altres membres del PS.