Detingudes dues persones per sis robatoris en botigues

La policia va detenir dimarts al migdia a Encamp un home i una dona de 41 i 48 anys, respectivament, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per diversos furts amb força. N’haurien comès un total de sis en diferents establiments de les parròquies centrals amb un perjudici econòmic superior als 4.000 euros. Hi entraven forçant els accessos. La detenció es va produir dimarts al migdia a la parròquia d’Encamp, segons va informar el cos d’ordre.

La policia va iniciar la investigació fa aproximadament un mes, quan es va denunciar el primer cas. Les evidències que els investigadors van anar recollint van permetre identificar-ne els dos presumptes autors.

L’home tenia antecedents per fets similars i la dona, per altres delictes. La detenció s’ha realitzat per delictes contra el patrimoni per diversos furts amb força.

Ian Muñoz González, propietari de l’establiment Punt Fresc, situat a l’avinguda Príncep Benlloch d’Andorra la Vella, va ser un dels afectats de la capital, ja que els dos presumptes lladres van entrar-hi per endur-se els diners de la caixa enregistradora. El propietari explica que van entrar a robar dissabte pels volts de les dues de la matinada i que van accedir al comerç forçant la porta de l’entrada principal amb algun objecte i utilitzant la força. “Quan vam arribar al matí vam veure que ens havien robat les dues caixes enregistradores amb la caixa que hi havia dins, que equivaldria a uns 300 euros per caixa, en total uns 600 euros d’ambdues”, diu. A més, es van trobar amb les televisions de les càmeres de seguretat destrossades, les capses de la fruita tirades per terra, els calaixos remoguts i trencats i alguna càmera també trencada. Muñoz també assegura que van estar pocs minuts a l’establiment i destaca la rapidesa dels fets comesos pels detinguts.