Recerca d'una persona que s'ha precipitat al riu a Escaldes

Els cossos d'emergència estan treballant en la recerca d'una persona que ha caigut al riu. L'alerta l'ha donat als bombers un ciutadà que ha vist com una persona es precipitava al riu per la zona d'Escaldes. Els efectius del cos de salvament i diverses patrulles de la policia s'han mobilitzat per rescatar la persona pel curs del riu amb diversos punts de vigilància per l'Estadi Comunal a Andorra la Vella, el pont del parc de bombers i a la Margineda.

Les fonts consultades indiquen que els cossos d'emergència donen per difunta a la persona perquè hi ha testimonis que han vist el cos de bocaterrosa. Les tasques es centrarien ara a localitzar la víctima per recuperar el cos amb l'operatiu de rescat d'agents de policia i bombers a la zona del pont de Madrid a Santa Coloma.

El riu Valira baixa avui amb força intensitat per les pluges dels últims dies.