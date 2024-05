Tres ferits greus en un xoc frontal

Un accident frontal entre un vehicle andorrà i un d’espanyol va deixar dos ferits crítics i un de menys greu a la C-14 a l’altura de Ponts poc després de les 19 hores, segons informa el sistema d’emergències català. Va transcendir que al vehicle andorrà la ferida és una dona, mentre que els altres dos ferits eren de l’altre vehicle, sense saber quina és la gravetat de cada implicat.

El xoc es va produir al punt quilomètric 120, a quatre quilòmetres de la localitat lleidatana de Ponts. Fins allà s’hi van desplaçar ambulàncies, els mossos d’esquadra i dos helicòpters per atendre les víctimes, les quals, després de ser immobilitzades, van ser traslladades a un centre hospitalari. Tanmateix, un dels implicats hauria quedat atrapat dins del vehicle i els Bombers de la Generalitat van intervenir per excarcerar-lo.

L’impacte i l’actuació dels cossos de seguretat i sanitaris catalans van provocar grans retencions a la carretera que van arribar a ser d’1,2 quilòmetres en cada sentit, segons informa el servei de trànsit català. La circulació es va reobrir abans de les nou de la nit, però les cues van allargar-se fins ben entrada la nit.

Els vehicles que anaven en sentit contrari van ser desviats pels Mossos d’Esquadra per Vilanova de l’Aguda, una carretera que s’agafa per sota de Ponts i que deixa just a sobre de l’accident. És un camí molt estret i que estava farcit de vehicles a causa de l’accident. Altres automobilistes van decidir buscar vies alternatives i van donar la volta per Tremp, a 60 quilòmetres de Ponts.