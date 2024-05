Només un 10% dels assalariats té un contracte indefinit

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Només el 10% dels assalariats, que són vuit de cada deu treballadors al Principat, té contracte indefinit. D’aquests, un de cada quatre fa un o cap dia de descans a la setmana, sense especificar quin percentatge del total no en fa cap. Aquestes dades, juntament amb moltes d’altres, van ser publicades aquesta setmana per Estadística, les quals es recullen en l’Enquesta de forces del treball del 2023. L’enquesta destaca que la població activa, aquella en edat de treballar, és el 84,6% del total, uns 51.599 ciutadans. Del total d’ocupats, el 8,5% tenen una jornada a temps parcial i el 18,2% són treballadors per compte propi, que destaquen per un augment d’1,4 punts respecte al 2022. Tant la dada dels contractes indefinits com la de treballadors a temps parcial es manté en comparació amb l’any anterior.