La Unió Sindical vol “immediatesa” per recuperar la prima per objectius

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), juntament amb el comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), exigeix recuperar de forma immediata el sistema de gestió per objectius i la progressió en el pla de carrera del SAAS, i reclama obtenir els respectius cobraments retroactius des del 2023 i de l’any en curs pel que fa a la prima d’objectius, i des del 2022 per al pla de carrera. A través d’un comunicat fet públic ahir a la tarda, l’USdA ha exigit celeritat per recuperar ambdues mesures que el personal del SAAS va perdre el 2012 per contenir la despesa hospitalària durant la crisi.

El sindicat critica la gestió tant de la parapública com del Govern “d’ignorar els drets dels seus treballadors” i de “manllevar poder adquisitiu”, i reclama explicacions “sobre la no implantació de la legalitat per part del ministeri de Salut i del SAAS”.

En el comunicat indiquen que “no es pot permetre que un govern no apliqui la llei que promulga. No es pot entendre que l’empresa més gran del país ignori els drets inalienables dels seus treballadors”, i afegeixen que “si ha estat una omissió voluntària, s’hauria de considerar falta greu en manllevar-nos poder adquisitiu. Si ha estat per ignorància, diria molt poc de la capacitació per a la gestió d’una empresa tan important”.

També avisen que “la branca sanitària de l’USdA, juntament amb l’USdA i el comitè d’empresa del SAAS, es reserven el dret de prendre les accions que considerin necessàries després de fer consulta en assemblea amb els treballadors implicats”.

“Ja n’hi ha prou que ens prenguin el pèl! El ministeri i el SAAS tenen un deute moral i econòmic amb tots els treballadors de la parapública i arribarem fins on calgui per a la seva reparació”, avisen.