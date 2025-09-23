Francesc Miralles, escriptor
Francesc Miralles: “Tots tenim un ‘ikigai’ però no tothom l’ha descobert”
Té 57 anys, és de Barcelona i és autor, juntament amb Héctor García, del best-seller ‘Ikigai’, paraula japonesa que defineix com “allò que et fa llevar cada matí”. Avui, a les 19.30 h al Roc Blanc parlarà de ‘L’art de trobar el teu propòsit’.
Tots tenim un ‘ikigai’?
Tothom té un ikigai però no tothom l’ha descobert, encara. Hi ha qui de petit ja ho sap i té una vocació, i hi ha qui ho descobreix més tard, fins i tot a la meitat de la vida.
Què vol dir ‘ikigai’?
És el propòsit, el motiu pel qual et lleves cada matí. És un terme japonès format per dues partícules, Iki és vida i Gai vol dir valer la pena. Per tant, una vida que paga la pena ser viscuda.
Ho descobreix a Okinawa?
En la classificació de les zones blaves del món, llocs amb un índex de longevitat més alt, Okinawa encapçalava la llista. I allà és on vam fer la recerca que va desembocar en el llibre.
Van entrevistar un centenar de persones.
Les més grans del poble d’Ogimi, el més longeu d’Okinawa.
I què van descobrir?
Els hàbits de vida de gent longeva, com la manera d’alimentar-se, passar la major part de la vigília a l’aire lliure o una vida social intensa. Per últim l’ikigai, tots tenen un propòsit vital.
Posi’m un exemple d’‘ikigai’.
Lang Lang, pianista xinès. Amb tres anys veu un capítol de Tom i Jerry on el gat toca el piano. L’entusiasma, demana als pares classes de piano, i en posar els dits sobre les tecles s’adona que és el que vol fer la resta de la vida i se centra en això.
I un ‘ikigai’ descobert de gran?
Xavier Guix, actor còmic. Descobreix passió per la psicologia als 40 anys. Ho estudia i descobreix un nou ikigai, alleujar el patiment dels altres.
Com es pot descobrir?
Mirant cap a la infantesa, els nens estan vinculats naturalment a allò que els apassiona. Una altra forma, fer un rànquing de coses que t’agraden i mirar quina et dona més flow.
‘Flow’?
Concentració absoluta, allò que quan ho fas el temps et passa volant. Després hi ha el test negatiu, cercar el contrari del que no t’agrada. Finalment, examinar el teu talent especial.
Per què creu que el llibre té tant d’èxit?
És un misteri. Ha de coincidir allò que tu has vist interessant en un moment de la teva vida amb el moment temporal en què publiques.
Tot i així.
Amb la pandèmia vam veure la fragilitat de la vida i el caos. Llavors, almenys jo, vull saber cap on va la meva vida.
I el seu ikigai?
Ha anat canviant. De professor d’alemany a editor i escriptor. Ara, ajudar la gent a trobar el seu ikigai.