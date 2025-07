Paula Carvalho: “La dansa sempre ha estat infravalorada a Andorra”

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

Com va començar el grup?

Les Snow Girls vam néixer per la passió per la dansa. La compartíem quan érem adolescents i vam fer amistat a través del ball. Després, els nostres camins es van separar, però quan ens vam retrobar teníem clar que volíem seguir ballant juntes.

Quins estils us caracteritzen?

No tenim un únic estil que ens defineixi. Cadascuna de nosaltres té un estil diferent, i això ens permet inspirar-nos mútuament i complementar-nos d’una manera molt rica.

Quin paper té cadascuna dins del grup?

Som nou amigues amb la mateixa passió. No hi ha rols concrets, però entre la Patrícia, la Sofi i jo ens encarreguem de les xarxes socials, de parlar amb qui ens contacta, de concretar reunions per saber què volen i, després, ho comuniquem a la resta per començar a treballar.

D’on traieu la inspiració?

Ens inspirem en grans ballarines com la Júlia Pericas, coreògrafa de Karol G, que vam tenir la sort de fer una masterclass amb ella, la Sandra Granada, entre altres.

Seguiu algun procés per crear els balls?

No tenim un procés creatiu fix. Sempre hi ha moments en què alguna està més inspirada i li surt algun pas diferent. Anem a classes, ens formem constantment, i el que més ens ajuda és estar juntes.

Quin ha estat el repte més gran?

La participació al Carnaval d’Encamp. Érem un grup de 25 persones, moltes de les quals no havien ballat mai, i portar un equip tan gran per primera vegada no va ser gens fàcil. Tot i les dificultats, estem molt contentes perquè el resultat va ser espectacular.

Quina actuació ha estat la més especial?

Una de les actuacions més especials va ser el primer esdeveniment de la Random Collective. El que ho va fer inoblidable va ser la connexió amb els MadKidz, ja que es va crear una germanor molt especial.

Quina situació té la dansa al país?

La dansa sempre ha estat infravalorada. Volem trencar amb l’statu quo i oferir una alternativa més lliure, centrada en el col·lectiu i en l’essència del carrer.

Objectius a llarg termini?

Continuar creixent, explorar nous estils, guanyar visibilitat, participar en més esdeveniments i, sobretot, seguir ballant i fent el que ens agrada. També ens encantaria inspirar altres persones a formar part de la nostra comunitat.