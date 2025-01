“El millor és marcar-se pocs propòsits, però realistes”

Verificat per

Quin és el primer pas per tornar a una alimentació equilibrada després de les festes?

El més important és no deixar passar gaires dies. Com més aviat ens posem en marxa, millor. Si esperem al febrer, és molt probable que ja ens faci mandra començar.

Què cal fer per reequilibrar la dieta?

Hem de donar descans al sistema digestiu amb plats més lleugers i fàcils de digerir. Les verdures amargues, com l’escarola, les endívies, les carxofes o els espàrrecs, són grans aliades per ajudar a depurar el fetge. També és fonamental tornar a una planificació dels àpats, evitant picar entre hores i recuperant la rutina habitual. Al final, no es tracta de fer restriccions extremes, sinó de menjar de forma més conscient i equilibrada.

Quin paper juga l’activitat física en aquest procés?

És essencial per compensar els excessos i ajudar el cos a recuperar-se. Aquests dies molta gent aprofita per fer activitats a l’aire lliure, com raquetes de neu o esquí, i això està molt bé. Però també és important un exercici més regular, ja sigui anant al gimnàs o simplement sortint a caminar cada dia.

I la hidratació?

És essencial. Durant les festes consumim molt d’alcohol, però també begudes amb gas o refrescos ensucrats que afegeixen moltes calories buides. Per això hem de començar a beure més aigua, infusions o brous lleugers, que ens ajudaran a eliminar toxines i rehidratar el cos.

El gener també és el mes de les dietes miracle.

Sí, molt especialment a les xarxes socials, proliferen tot un seguit de propostes que prometen resultats immediats, però que rarament funcionen. Cal anar amb compte: a més de generar molta frustració, en la majoria de casos aquestes solucions miraculoses són molt perjudicials per a la salut. El més important és buscar l’assessorament d’un professional que pugui personalitzar la dieta segons les nostres necessitats particulars.

Aprimar-se i fer exercici són alguns dels propòsits d’any nou més habituals. Quin és el secret per complir-los?

És millor és marcar-se pocs propòsits, però que siguin realistes. Sovint ens en fixem tants que acaben sent inassolibles.

Per exemple?

Tres hàbits senzills, però efectius, serien: intentar avançar els horaris dels àpats, sobretot a la nit, reduir el consum d’aliments ultraprocessats, i beure més aigua. Un cop estiguin consolidats, podem afegir nous reptes. Els petits canvis constants sempre tenen més impacte i són més fàcils de mantenir en el temps.