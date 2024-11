“La satisfacció dels clients és la nostra prioritat”

Verificat per

Què suposa per a Casa Bergé vendre les mantegades Felipe II en el seu establiment?

Les mantegades Felipe II són un producte que ens representa tant per la seva tradició com per la fabricació artesanal, cosa que fa que sigui un producte de qualitat excepcional.

Quants premis tenen les mantegades?

Molts! És la mantegada més premiada des de fa 120 anys. Tenen el premi Sabor superior 2024, el més prestigiós del món, i el premi Qualitat d’or 2024.

Què opina dels premis, realment són tan bones?

Quan les vam provar per primera vegada, no vam tenir cap dubte. Els premis són totalment merescuts, ja que no existeix un altre producte igual en tot el mercat.

Què destacaria de les mantegades?

La seva aroma, la seva textura i el seu sabor són únics. No es fan pesades i el seu gust d’ametlla marcona deixa un toc exquisit en el paladar.

Quant temps fa que van obrir la botiga?

Casa Bergé va obrir pel pont de la Puríssima del 2019. Portem cinc anys compromesos amb la qualitat dels nostres productes i el servei a les nostres botigues. Els inicis no van ser fàcils, però amb moltes ganes, esforç i la fidelitat dels nostres clients seguim treballant cada dia amb la mateixa il·lusió.

Va ser fàcil el procés d’emprenedoria?

Va ser tot un repte perquè emprendre un nou negoci mai és fàcil i la situació que es va viure amb la pandèmia de la covid-19, quan pràcticament acabàvem de començar, encara ho va complicar més. El nostre desig era arribar a totes les famílies d’Andorra i la pandèmia no ens va frenar, de fet, tot el contrari, això ens va impulsar a començar amb les comandes a domicili i poder continuar oferint els productes de Casa Bergé a totes les llars del Principat d’Andorra.

Quin és el producte que més venen? I el producte estrella?

Els fruits secs són l’essència de la nostra botiga. Els elaborem diàriament i es poden trobar tant en cru com torrats o fregits. Per no parlar dels garapinyats, que són espectaculars. El Panettone de Casa Bergé és un altre dels productes estrella i agrada moltíssim.

Elaboren els productes a Andorra?

Sí, la majoria dels productes els elaborem al nostre obrador propi, situat a Andorra.

Tenen molts clients fixos?

La majoria són clients habituals. La seva satisfacció és la nostra prioritat.