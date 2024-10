Sobre què parlarà demà a les jornades?

Dintre de l’UPC tenim quatre objectius estratègics i un d’aquests és arribar a la generació dels que ara tenen 15 i 16 anys perquè realment puguin viure amb aquest món digital i triar la ciència i la tecnologia. I per fer això demà centraré la meva ponència en l’art.

Com?

Fa dos anys vam començar a veure que la IA generativa podia arribar a tothom, i un grup vam acompanyar el Javier Ideami per fer un curt on hi hagués un argument que ens plantegés un repte filosòfic i on poguéssim fer la pel·lícula amb cinc tècniques diferents d’IA perquè ens fes reflexionar.

Per què va decidir entrar en el món de la intel·ligència artificial?

Sempre he sigut una persona molt curiosa i quan era adolescent van començar a sortir els primers ordinadors. Me’n van comprar un i vaig veure que era un sector molt interessant. Al fer la tria universitària em vaig decantar per fer una enginyeria.

I va ser com esperava? Li va agradar?

Sí, i això que va ser una carrera d’estudiar molt, però vaig veure que m’agradava el que feia i que estava en el lloc adequat. Soc una apassionada de la meva professió, amb la tecnologia podem fer el món una mica millor. Constantment m’he de formar per actualitzar-me.

On ens pot fer arribar la IA?

Poder-la fer servir de forma natural amb tota la ciutadania és una meravella. I ens obliga a tenir una reflexió personal sobre què volem fer realment com a humans perquè a nivell tecnològic ho podem fer.

Com està afectant la nostra vida?

Ens està afectant massa ràpid i sense ordre. I als enginyers ens agrada que les coses tinguin unes pautes i un sentit. Estem abordant la utilització d’aquesta tecnologia sense ser conscients del que estem fent servir, de la capacitat que té i de com pot arribar a afectar.

Les empreses estan preparades per rebre aquesta tecnologia?

En general, no estan preparades, però és normal perquè no hem fet un esforç i una inversió per adoptar-la. També és cert que les empreses poden optar per eines digitals més senzilles per començar i així no fer el salt directe a la IA.

A on li agradaria arribar?

El meu propòsit és que puguem arribar a entendre’ns entre nosaltres, la base de la telecomunicació és comunicar-se entre humans d’una forma remota i això vol dir compartir valors.