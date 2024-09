“‘Nua’ vol generar pensament crític sobre la intimitat”

Què es representarà a ‘Nua’?

És un teatre diferent que no té res a veure amb el que es fa normalment. És una peça de petit format (40-45 minuts) dirigida especialment als joves, amb la idea de generar inquietuds i pensament crític sobre la intimitat, el seu significat i les conseqüències que hi pot haver si traspassem les línies.

Quin és el missatge que volen fer arribar?

Doncs sobretot fer una mica de reflexió cap als joves ara que s’utilitzen tant les tecnologies. La idea és fer reflexionar sobre aquest tema perquè no passin aquestes coses i perquè vegin la repercussió que pot arribar a tenir la divulgació de certs aspectes.

Què s’hi treballa?

La peça treballa la complicitat especial que es genera entre l’actriu i el públic d’una manera especial i des del principi, construint la ficció entre tots dos.

Hi ha intenció de fer l’obra més de dues vegades?

La intenció és poder-ho moure i que a la gent li cridi l’atenció perquè pugui arribar el missatge molt més lluny, que realment és important.

Com ha creat l’escenografia de l’obra?

Basant-me en el concepte de vandalisme, de com amb aquestes temàtiques una persona pot quedar realment afectada.

Quins són els patrocinadors de la peça?

El ministeri de Cultura, el Carnet Jove i Direct Bus i mantenim reunions per fer una col·laboració amb l’Institut Andorrà de les Dones.

Fa molts anys que actua? Per què va començar?

D’ençà que era petita que faig teatre. Vaig iniciar-me en aquest món per influència directa de la meva mare, la Mercè Canals. Ara estem preparant per a la temporada de teatre La senyoreta, on faig d’actriu i també he fet l’escenografia.

De què tracta la peça de ‘La senyoreta’?

De la vida de la Maria Lluïsa de Riba Cassany, l’última hereva de Casa Rossell, i explica la seva vida. Està basat en el llibre de la Josefina Porras i la Núria Gras, i explica la vida d’aquesta dona d’una manera teatralitzada. L’obra s’estrena el 24 i 25 d’octubre.

I que li aporta actuar?

Poder arribar a transmetre missatges que potser des de tu mateix no podries fer. I també poder arribar a experimentar persones o caràcters molt diferents d’un mateix, ja que et transformes en un personatge.

Fins a on vol arribar?

La idea és coordinar l’arquitectura i l’escenografia per poder fer les dues passions alhora.