Un balcó a l’Atlàntic

Des de l’interior del sud de Pontevedra i en ruta cap a l’oceà, parada en un mirador. Un balcó on en una clara jornada de sol, tota una sort a Galícia, apareix Oia. Un poble de la comarca del Baixo Miño, molt més extens en territori i natura que la concorreguda Baiona, on es pot passar un dia de visita cultural, gaudir de bona gastronomia i anar a la platja. El bon temps convida a passejar pels carrers estrets del barri de l’Arrabal entre cruceiros, petites places i construccions típiques tradicionals reaprofitades com a allotjaments per als visitants i segones residències de vacances. En la caminada és fàcil coincidir amb esforçats pelegrins que van completant el camí de Sant Jaume.