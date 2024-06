“Afronto el trial amb nervis i amb moltíssima il·lusió”

Debut a casa en un Campionat del Món.

És una sensació estranya, perquè li reconec que són dies de molts nervis, però, per una altra banda, ho afronto amb tranquil·litat.

Els millors consells deuen ser els de la família.

Sí, sempre. El pare i la família en general sempre m’ajuden molt en aquest sentit, a saber portar la situació i a mantenir-me serè. També el meu germà em dona molt de suport.

Un motxiller de luxe, el teu germà.

Sí, perquè, precisament, ell va competir en l’edició de l’any passat del trial a Sant Julià i aquest any serà el meu motxiller. Ell ho ha viscut tot des de dintre i em pot donar els millors consells, com saber gestionar el temps, els nervis o com calmar-me.

Parlaves dels nervis, però quan la moto estigui engegada ja s’obliden.

No es pensi. Els nervis hi són i s’obliden un cop passades les primeres zones, però al principi encara hi penses. Després ja només tens al cap els obstacles i fer-ho el millor possible.

El circuit és sempre exigent.

I molt entretingut. Ja el coneixia una mica com a espectador, però fins ahir no el vam poder veure i serà molt exigent, sí. Entenc que la part que em costarà més, a banda dels nervis i la pressió, seran les darreres zones, que acostumen a ser les més complicades.

La temporada està anant molt bé.

Estic fent el calendari del Campionat d’Espanya i està anant molt bé, sí. He pogut fer tres podis, dos a Arteixo (Galícia) a final de febrer i un altre a Gironella. Ara mateix estic classificat com a segon a la general del campionat de cadet de 125 cc i només penso a millorar cada cop més i en cada cursa.

Èn quin aspecte notes que has fet un pas endavant?

He millorat en els trancos, en les pujades més fortes, ja que abans em costaven una mica més i crec que he de millorar les col·locades, que em falta una mica.

Sant Julià serà l’única aturada a la Copa del Món?

Sí, sí, només competiré a Andorra. Ho faré per gaudir de l’experiència, per tastar competir a Trial3, perquè és a casa i perquè em fa molta il·lusió. No em marco cap objectiu més que intentar fer-ho el millor que pugui. A més, em servirà per tenir clar si l’any vinent hi vull tornar a participar.

Toni Bou.

Evidentment, és un referent per a mi. No hem parlat aquests dies, però abans ho hem fet.