“El reiki no és una tècnica per curar, sinó per sanar”

Què és el reiki?

Per ser breu i concís, és una teràpia bioenergètica en què es dona energia per equilibrar el cos, és un massatge per donar calor.

Quant fa que va començar a realitzar-lo i per què?

Fa 15 anys. M’agrada tot aquest món del misteri i el que és enigmàtic, i havia sentit a parlar molt del que era la bioenergia a través del budisme i altres fonts, i vaig anar a parar al reiki. Llavors vaig mirar què era i d’on havia sorgit, i em vaig començar a interessar molt pel tema.

Quins beneficis té per a la salut?

Ajuda a desinflamar i a combatre l’estrès i el malestar, calma molt. És una teràpia de posada a punt perquè sempre l’acompanyo d’altres teràpies de massatges. Per tractar qualsevol tema de sanació o d’estrès el principal és que la persona estigui relaxada.

És efectiu per al tractament d’alguna malaltia?

El reiki no és una tècnica per curar, no curem res al moment, però sí que posem en situació la persona perquè després pugui ser tractada, és una forma de relaxar la persona. No cura, sinó que sana.

També fa acupuntura intradermal, en què consisteix?

No claves l’agulla de manera que causi dolor com a l’acupuntura clàssica. Poses l’agulla a través de la pell i en els punts concrets on hi ha dolor la claves de manera molt superficial. De fet, la claves obliqua, la baixes i l’entres cap a la pell, és pràcticament indolor. Hi ha dos tipus d’agulles.

Quines?

Una és una agulla d’acupuntura normal que poses sencera dintre de la pell, la tècnica xinesa consisteix a clavar l’agulla a tots els punts on tinguis dolor. I després hi ha les agulles de tres, cinc i set centímetres, que faig servir per al mètode Hinaishin, japonès, que consisteix a clavar l’agulla al punt on hi hagi el dolor més fort.

Per a quins problemes serveix l’acupuntura intradermal?

És una acupuntura que barrejo amb altres tècniques per tractar la gestió de dolor, per exemple mals d’esquena, contractures, dolors musculars.

Els pacients noten millora després d’aquestes sessions?

Sí, de fet hi ha gent que nota el canvi a l’instant.

Té pensat realitzar alguna altra tècnica?

Sí, ara m’he iniciat amb l’auriculoteràpia, que permet estimular determinats punts de l’orella per atenuar dolors com depressió, antitabaquisme, dolors articulars, locomotors i interiors, insomni, etc.