CERIMÒNIA D'OBERTURA
Una oportunitat per posar en valor Andorra
La cultura i les tradicions seran l’epicentre de la inauguració dels Jocs
La cerimònia d’inauguració que es farà a l’Estadi Nacional a partir de les 21.30 hores donarà el tret de sortida a la 20a edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa. L’organització, sota la direcció de Toni Colom, ha preparat una cerimònia emotiva per posar en valor qui és Andorra, amb els seus valors, la cultura i les tradicions, no tan sols a les delegacions presents a la Baixada del Molí, sinó a tots aquells que gaudeixin de l’espectacle des de casa. A més, la voluntat és mostrar altres cares i facetes del Principat amb l’actuació de diversos col·lectius culturals, així com la música per donar una imatge forta del país. Part de la música la posarà la cançó oficial dels Jocs, Seguirem lluitant, creada per Miguel Espinosa, Carlos Lozano, Pere Revert i Oriol Vilella, i interpretada per Mar Capdevila, Julia Sart i Patxi Leiva.
L’organització ha preparat diverses sorpreses per a la gala
El plat fort de l’obertura serà la desfilada dels països participants, que es farà en ordre alfabètic, però amb Andorra en última posició com a nació amfitriona perquè puguin desfilar els 154 atletes amb els tècnics acompanyants i gaudir del suport del públic. De fet, el comitè organitzador va posar a la venda fa unes setmanes les entrades per la cerimònia a preus d’entre 10 i 20 euros, i la previsió és que l’Estadi Nacional estigui completament ple, tant les grades habituals que hi ha per als partits de futbol, com les cadires que hi haurà a la gespa, amb la previsió d’arribar als 4.000 espectadors, entre els quals, el president sortint del COI (Comitè Olímpic Internacional), Thomas Bach, que tindrà a Andorra un dels seus últims actes protocol·laris.
‘Seguirem lluitant’, la cançó oficial dels Jocs dels Petits Estats
Evidentment, la cerimònia d’obertura també comptarà amb diverses sorpreses que des de l’organització no s’han volgut revelar, però no faltaran moments clàssics d’aquests tipus d’espectacle, com ara l’encesa del peveter amb la flama olímpica, el jurament dels participants, així com els discursos de les diverses autoritats presents a la cerimònia, abans de donar per inaugurats de manera oficial l’esdeveniment i poder posar el focus en la competició.