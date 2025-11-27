La família TORNIL GASSET agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Josep Tornil Pantebre
que morí el 25 de novembre del 2025 a l’edat de 88 anys
I manifesta un agraïment especial a les seves cuidadores per l’atenció i
l’estima durant els anys a casa i a tot el personal mèdic, auxiliar i
administratiu, i en general als excel·lents professionals que formen l’equip del Centre Sociosanitari El Cedre, pel magnífic tracte durant
l’estada en aquest centre
