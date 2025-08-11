La família SEGARRA TOMÀS agraeix totes les mostres de condol
rebudes per tan sentida pèrdua de
Francesc Segarra Sisó
Que morí el dia 8 d’agost del 2025 a l’edat de 80 anys.
I vol expressar el seu profund agraïment a tot el personal que forma part de l’equip de segona planta i UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i especialment a la Dra. Fuentes, la Dra. Xipell, el centre de salut de La Llacuna i a la farmàcia El Consell pel tracte i les atencions rebudes.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través
