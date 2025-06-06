La família PASTOR VILANOVA agraeix totes les mostres de
condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou
Pere Pastor Sánchez
que morí el dia 3 de juny de 2025 a l’edat de 92 anys
I manifestar un especial agraïment a tot el personal mèdic,
auxiliars, administratius, treballadores socials i en general a tot
l’equip de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i del Ministeri
d’Afers Socials per tot el seu professionalisme, afecte i humanitat.
Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com