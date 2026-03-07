BÀSQUET
Duel clau contra el Saragossa
El MoraBanc Andorra entra a escena després de l’aturada i s’enfronta a un rival directe per no baixar
El MoraBanc Andorra torna a l’acció 21 dies després de l’últim partit, amb un duel clau contra el Casademont Saragossa (20.00 hores, Pavelló Toni Martí). El matx serà important per molts motius: el primer de tots, perquè els de Zan Tabak es veuen les cares amb un rival directe, que té una victòria més que els tricolors; també per treure’s el mal regust de boca del darrer partit amb l’estrepitosa derrota contra el València Basket, i, per què no dir-ho, per la morbositat del retorn de Joan Plaza al Principat, tot just quan fa poc més d’un mes que va ser destituït com a tècnic del MoraBanc. Per si encara fos poc, el debut de Joan Plaza com a entrenador dels aragonesos serà davant d’un dels seus deixebles en el món del bàsquet, Zan Tabak, que va començar la carrera a les banquetes amb l’exentrenador tricolor. Amb tots aquests ingredients a la coctelera, el tècnic del MoraBanc va llevar transcendència només a aquest duel i va afirmar: “Per què és més important que el partit del València o que el de l’Unicaja? Nosaltres necessitem guanyar tots els partits i jo sempre tinc la idea de guanyar-los tots”, i va afegir que “el primer dia, quan vaig arribar, ja vaig dir que no podem triar amb qui jugar, hem de fer esforços continus i intentar guanyar-los tots. Si guanyem demà hem de guanyar també després, i si perdem avui, també”.
Entre altres coses, el partit estarà marcat pel retorn de Joan Plaza i en aquest sentit, Tabak va manifestar que “podem dir que el Joan coneix el MoraBanc, però nosaltres també coneixem el Joan, així que aquí hi ha dues coses”, i va agregar que “segurament hi ha coses que nosaltres no sabem que farà. Però igualment, jo des del primer dia que vaig arribar ja vaig dir que em concentraré més en nosaltres mateixos, perquè necessitem millorar per poder preocupar-nos d’un altre equip”. Encara en aquest sentit, va declarar que “de totes maneres, jo no puc canviar coses pel perfil dels jugadors, així com ell no podrà canviar coses tampoc pel perfil dels jugadors”, i va declarar que “segurament és més difícil preparar el partit i ells tindran el mateix efecte que jo quan vaig arribar, és més difícil de preparar perquè no saps què pot passar, però jo no em preocupo de coses que no sé”. Per últim, i sobre la relació amb el tècnic català, va cloure que “jo crec que al 50% d’equips europeus tinc gent amb qui he coincidit, en Joan és una persona coneguda per mi i és un amic, ell fa la seva feina i jo la meva, i li desitjo el millor després del partit i no hi ha gaire més, és un professional igual que jo, i quan acabem anirem a prendre una cervesa i punt”.
Shannon Evans serà dubte per al duel d’aquesta nit després de no haver entrenat els darrers dies, però Tabak va assegurar que “no està descartat. Fins que el doctor no em digui res abans del partit jo el compto dins de l’equip”.
D’altra banda, s’espera un gran ambient per al duel d’aquesta nit, i és que el partit coincidirà amb el dia del soci. Tots els membres associats de l’entitat podien retirar dues entrades gratuïtes per al partit davant del conjunt aragonès i el Pavelló Toni Martí estarà gairebé ple.