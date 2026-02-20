ESQUÍ DE MUNTANYA
La Skimo Femení espera arribar als 400 participants
La novena edició de la Skimo Femení que es farà el diumenge 8 de març espera arribar als 400 participants. L’esdeveniment tornarà a formar part del calendari de la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya i té la voluntat de potenciar la pràctica dels esports de neu en el públic femení. A més, part de la recaptació anirà destinada a AUTEA, i l’esdeveniment comptarà també amb un vessant lúdic, ja que s’estrenarà l’Skimo Village, una zona per acompanyants que comptarà amb un nou format de dinar tipus food market, ambient festiu, música en directe i algunes sorpreses d’animació.
Hi haurà un village amb animació i ambient festiu
El recorregut podrà fer-se amb esquís o raquetes, i les modalitats seran les parelles femenines, mixtes, família amb un major i un menor i equips de tres a vuit persones.