BÀSQUET
Plaza admet part de culpa en la situació del MoraBanc
El tècnic s’enfrontarà als tricolors el 7 de març amb el Saragossa
Joan Plaza va pronunciar-se per primer cop públicament després de la seva destitució com a tècnic del MoraBanc Andorra durant la seva presentació com a entrenador del Casademont Saragossa i va admetre la seva part de responsabilitat per la situació que travessa l’entitat tricolor. “Evidentment les coses no han sortit del tot bé per diferents raons”, va assenyalar el preparador, que va afegir que “el meu marge de culpabilitat l’assumeixo. El meu. Quant? No ho sé”. A més, el tècnic va assenyalar que “jo desitjo el millor pel MoraBanc. Crec que no he parlat mai malament de cap club a la meva carrera, i menys dels que m’han donat de menjar i han confiat en mi”, a més d’agregar que “no ho faré tampoc amb el MoraBanc. Van confiar en mi, vam salvar a l’equip l’any passat i vam fer una gran segona volta”.
Plaza debutarà com a entrenador del Saragossa precisament al Pavelló Toni Martí davant del MoraBanc Andorra el 7 de març, i sobre aquesta circumstància va explicar que m’ho va haver de dir el director general perquè jo evidentment quan vaig sortir d’Andorra vaig ficar-me a la meva cova i vaig intentar aïllar-me”.