FUTBOL
Laporta visitarà dimarts el país en un acte electoral
Joan Laporta visitarà el país dimarts vinent per presentar la seva candidatura a la reelecció a la presidència del FC Barcelona en una trobada amb socis i aficionats blaugrana del Principat. Després d’haver visitat fa pocs mesos Andorra com a president blaugrana, ara ho farà en plena cursa cap a la reelecció en un acte que es farà a Unnic i que comptarà amb altres membres de la seva candidatura. Abans de la trobada, el candidat inaugurarà una oficina de recollida de signatures situada al carrer Prat de la Creu de la capital, des d’on els socis blaugrana que resideixin al país o que estiguin de visita, podran formalitzar el seu suport a l’expresident blaugrana. Més enllà de la visita de fa uns mesos, Laporta ja va visitar també el país durant la campanya electoral dels comicis del 2021, quan va fer un acte al Parc Central. Llavors també comptava amb una seu de campanya a Prat de la Creu on els socis podien donar-li suport.
ESPORTS
Els socis del Barça podran votar al país
Redacció
Víctor Font tambe té un punt per recollir signatures
Dels altres tres precandidats per liderar el club blaugrana, Xavier Vilajoana, Marc Ciria i Víctor Font, aquest darrer és l’únic que compta també amb un punt de recollida de signatures, concretament en una botiga al carrer Isabelle Sandy d’Escaldes-Engordany. El Centre de Congressos d’Andorra la Vella serà un dels punts de votació per a les eleccions de la presidència del club blaugrana que es faran el diumenge 15 de maig.
ESPORTS
Joan Laporta destaca els vincles entre el Barça i Andorra
Ivan Álvarez