AUTOMOBILISME
El CAAM estrena categoria per obrir-se a nous pilots
El Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) 2026 farà un pas per obrir-se a nous pilots amb la creació de la categoria Promosport, pensada per competir amb cotxes més assequibles i reduir els costos d’entrada. La nova divisió admet turismes de dues rodes motrius, atmosfèrics i fabricats fins al 2002, amb pneumàtics homologats de carrer i canvi manual convencional, amb l’objectiu que el talent pesi més que el pressupost. La nova categoria tindrà classificació i trofeus propis, i es convertirà en una porta d’accés real per a nous participants. El campionat manté cinc proves al calendari amb Arinsal com a doble cita inaugural.
L’ACA reprendrà el programa de joves pilots
A més, de cara a la propera edició, la participació estarà limitada a un màxim de 60 corredors a cadascuna de les curses, i l’ACA reprendrà també el programa de Joves Pilots aprofitant la tornada del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya.