ESQUÍ ALPÍ I DE FONS
Verdú, Cande i Irineu seran els banderers als Jocs
Per primera vegada la cerimònia d'inauguració tindrà desfilades descentralitzades en diferents seus
Joan Verdú, Irineu Esteve i Cande Moreno seran els banderers a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina d'Ampezzo que es farà divendres. Per primera vegada, durant la cerimònia hi haurà una desfilada descentralitzada dels atletes a les diferents subseus que tindrà l'esdeveniment, i per això seran els tres els qui desfilin des de cadascuna de les viles olímpiques. En el cas de Verdú ho farà a Bormio, Cande Moreno serà a Cortina d'Ampezzo, mentre que Irineu Esteve durà la bandera a Pedrazzo. En aquest últim cas, la previsió era que ho fes Gina del Rio, però la fondista competeix just a l'endemà, i per això s'ha acabat descartant.