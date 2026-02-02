ESQUÍ ALPÍ I DE FONS

Verdú, Cande i Irineu seran els banderers als Jocs

Per primera vegada la cerimònia d'inauguració tindrà desfilades descentralitzades en diferents seus

Irineu Esteve ja va ser banderer als Jocs dels 2018

Joan Verdú, Irineu Esteve i Cande Moreno seran els banderers a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina d'Ampezzo que es farà divendres. Per primera vegada, durant la cerimònia hi haurà una desfilada descentralitzada dels atletes a les diferents subseus que tindrà l'esdeveniment, i per això seran els tres els qui desfilin des de cadascuna de les viles olímpiques. En el cas de Verdú ho farà a Bormio, Cande Moreno serà a Cortina d'Ampezzo, mentre que Irineu Esteve durà la bandera a Pedrazzo. En aquest últim cas, la previsió era que ho fes Gina del Rio, però la fondista competeix just a l'endemà, i per això s'ha acabat descartant.

