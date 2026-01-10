Futbol
L'FC Andorra mereix molt més i signa les taules contra la Cultural (1-1)
Cerdà, al minut 58, rescata un punt per l'equip tricolor que ha merescut la victòria
L'FC Andorra ha empatat al Nou Estadi de la FAF davant la Cultural Lleonesa (1-1) en un partit on els tricolors, sobretot a la segona part, ha merescut endur-se la victòria atenent a les ocasions i als mèrits. La jornada ha estat marcada per la feina prèvia d'aficionats, empleats del club i voluntaris per treure la neu que cobria la gespa amb un gruix de gairebé 30 centímetres i salvar el partit, que s'ha endarrerit gairebé dues hores. Ha acusat l'Andorra un inici dubitatiu, amb una ocasió de Lucas Ribeiro i el gol de la Cultural que ha arribat com una pantoflada i abans d'arribar al primer quart d'hora. Una centrada de Thiago Ojeda l'ha embocat Luis Chacón de manera forçada i ha enredat Yaakobishvili (0-1).
L'equip tricolor s'ha intentat espolsar el fred i el gol, però tot i recuperar la pilota i bona part del control, no ha trepìtjat sovint el perímetre d'Egdar Badia, el porter de la Cultural i, quan ho feia, s'estavellava en la proposta defensiva visitant, sense cap via d'aigua. Sobre una gespa dura i en alguna zona encara gelada, li costava filar a l'Andorra i el grup de Ziganda amenaçava amb alguna transició ràpida. Un xut molt desviat de Sergio Molina i dues opcions de Lautaro, una de cap a l'ocàs de la primera part a centrada de Nieto i que ha marxat llepant el pal han estat les únics motius dels tricolors per intentar espolsar-se el gol de la Cultu abans de l'aturada.
A la represa, l'staff encapçalat per Carles Manso ha introduït un triple canvi i ha donat rodet a Marc Domènech, Cerdà i Olabarrieta i el context ha virat definitivament. L'Andorra ha inclinat el camp durant tota la segona part i Lautaro i Cerdà han enviat dues pilotes al pal i l'equip tricolor ha sotmès la Cultu amb pilota intencions, sobretot, durant la primera mitja hora.
Al minut 58, una centrada d'Olabarrieta i un rebuig de la defensa lleonesa, ha deixat la pilota morta perquè Cerdà emboqués l'empat amb un xut inabastable per Edgar (1-1). L'extrem balear, que ha fet una gran segona part, ha tingut a les botes el gol de la victòria però el porter de la Cultural ha fet una intervenció fantàstica per enviar la pilota a còrner. El punt, l'FC Andorra ja en suma 25, no deixa contents als tricolors que la propera jornada, diumenge, visitarà Anduva per jugar contra el Mirandès.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Álex Calvo; Efe Akman, Villahermosa, Álvaro Martín, Lautaro, Minsu i Nieto.
CULTURAL LLEONESA, 1: Edgar Badía, Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo, Selu Diallo, Ojeda, Collado, Lucas Ribeiro, Luis Chacón i Tresaco
CANVIS: Marc Domènech per Álvaro Martín (46’); Cerdà per Nieto 46’); Olabarrieta per Minsu (46’); Imanol per Álex Calvo (76’) i Le Normand per Villahermosa (89’) -FC Andorra-; Bicho per L.Chacón (64’); S. Maestre per Selu Diallo (64’); Larios per Ribeiro (64); Manu Justo per Collado (71’) i I. Calero per Tresaco (88’) -Cultural Lleonesa-.
GOLS: 0-1, Luis Chacón (14’); 1-1, Cerdà (58’);
ÀRBITRE: Saúl Ais Reig (Col·legi valencià).
TARGETES: Groga a Álex Calvo -FC Andorra-; Barzic, Larios, V. García i Yayo -Cultural Lleonesa-
ESTADI: Estadi de la FAF, amb 1.121 espectadors.