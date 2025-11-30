ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio factura de forma notable un debut exigent
Es va quedar a només 1,63 segons d’entrar a les finals de l’sprint en el debut en clàssic
Gina del Rio va obrir la seva temporada a la Copa del Món amb un debut d’alt nivell en l’sprint en clàssic de Ruka (FInlàndia), on es va quedar a només 1,63 segons d’entrar en les finals. L’andorrana, que mai havia disputat aquesta modalitat en una Copa del Món, va completar els 1,4 km del recorregut amb un temps de 3’07”19, un registre que li va atorgar la 36a posició i un balanç que el mateix equip va qualificar de “molt positiu”. La fondista de la FAE va iniciar la prova amb determinació: al pas pel km 0,7 ocupava el 21è lloc, només 3,3 segons per darrere del millor temps. A meta, però, la intensitat de la segona volta la va situar finalment a 11,93 segons de la líder, la sueca Johanna Hagstroem (2’55”26), i a un sospir del top-30, tancat per Emma Ribom amb 3’05”56.
“Sempre es pot donar més i sent el meu primer esprint en clàssic m’ha faltat una mica de ritme”
Del Rio va admetre que havia estat “a un segon i escaig d’entrar” i que “sempre es pot donar una mica més”. Tot i un petit error, destacava l’aprenentatge: “Era el meu primer sprint en clàssic en Copa del Món i encara em falta una mica de ritme; espero trobar-lo a les pròximes curses.” El tècnic Xabier del Val valorava el resultat com “un bon debut”, recordant la duresa de Ruka: “Tenim una mica de decepció perquè ens hem quedat molt a prop de les 30, però polint detalls és possible entrar-hi.” La Copa del Món continua avui amb els 20 km mass start en skating, amb Irineu Esteve (10.00 h) i Gina del Rio (11.45 h).