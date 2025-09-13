NATACIÓ
La base unifica les tècniques d’ensenyament sota el programa ‘Nedar és vida’
La Federació Andorrana de Natació estrenarà aquesta temporada el programa Nedar és vida, que té com a objectiu unificar els criteris d’ensenyament dels clubs del país. Això permetrà que totes les bases rebin el mateix procés d’ensenyament i la mateixa tècnica de natació amb l’objectiu de millorar els resultats en categories de formació i treballar també pensant en el futur per quan els nedadors arribin a categories absolutes.
Es tracta d’un programa de formació que arriba sota les peticions de les federacions europea i mundial, i que comptarà també amb el suport de la Secretaria d’Estats d’Esports i Joventut. De fet, el secretari d’Estat, Alain Cabanes, va estar juntament amb el president de la FAN, Joan Clotet, i el director tècnic de la federació, Alfonso Maltrana, durant la presentació d’aquesta nova iniciativa als clubs.