FUTBOL
Harry Kane lidera la convocatòria d’Anglaterra
Harry Kane lidera la convocatòria de la selecció anglesa per enfrontar-se dissabte vinent a la tarda a Andorra a l’estadi Villa Park de Birmingham. A la llista de Thomas Tuchel destaquen, a més, noms com el jugador del Barça Marcus Rashford, o les novetats de Djed Spence, del Tottenham, i Elliot Anderson, del Nottingham. En canvi, entre les absències hi ha els futbolistes del Madrid Jude Bellingham i Trent Alexander-Arnold, el migcampista de l’Atlètic de Madrid Conor Gallagher o el de l’Everton Jack Grealish.
La FAF farà pública avui la llista de convocats de la selecció nacional.