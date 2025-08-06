REPORTATGE
Molt més que una plata
L'equip andorrà de golf va tancar el Campionat d’Europa Shield amb un extraordinari segon lloc, superant països molt més potents.
L’equip andorrà de golf va assolir fa uns dies una fita fantàstica, en penjar-se la medalla de plata al Campionat d’Europa Shield, celebrat a Pravets (Bulgària). Un segon lloc que va millorar el bronze obtingut l’any anterior a Liechtenstein i que permet als andorrans consolidar-se entre les seleccions emergents amb més projecció del continent.
“Tenim la sensació d’haver assolit una fita històrica i la plata millora el bronze de l’any passat”
El grup, dirigit pel capità José Manuel Lara, ha estat format per Eduard Tor, Èric Galimany, Ramon Armengol i Esteve Tor, que debutava en aquesta competició, i la trajectòria dels tricolors ha estat exemplar, tant per resultats com per solidesa mental i cohesió grupal. El president de la Federació d’Andorra de Golf, Gabriel Guerrrero, explica que “la sensació és d’haver assolit una fita històrica. Aquesta plata millora el primer objectiu que teníem, el d’igualar el bronze de l’any passat, i demostra que estem fent bé les coses”. En la jornada classificatòria, Andorra es va situar en setena posició amb 221 cops, cinc per sobre del par, assegurant-se un lloc entre els vuit equips que lluitaven per les medalles. A partir d’aquí, l’equip va iniciar una remuntada memorable. A la segona jornada, va superar Luxemburg per 1 a 2, rival que havia estat el botxí andorrà l’any anterior. Segons Guerrero, “aquell partit va tenir un sabor especial. Vam passar de setens a estar en zona de medalla, i això ens va fer creure que aquest any podíem fer alguna cosa gran”. En semifinals, Andorra es va imposar a Turquia, una de les seleccions amb més múscul competitiu del torneig i amb aquest triomf, l’equip es va plantar a la final després d’haver superat seleccions molt més potents en l’àmbit estructural i de recursos, com Bòsnia, Bulgària, Xipre, Romania, Sèrbia o la mateixa Turquia. A la gran final, disputada contra Grècia, Andorra no va poder aconseguir l’or i va caure per 3 a 0. Tot i el resultat, la igualtat va ser màxima durant gran part del partit, com va destacar Guerrero: “Tot es va resoldre en petits detalls entre els forats 8 i 12. Vam estar molt a prop de superar-los, però ens van faltar matisos en la gestió emocional i en alguns moments clau. Malgrat això, la remuntada prèvia va ser espectacular.” El president de la FGA també destaca l’impacte d’aquesta medalla sobre el desenvolupament del golf al país: “Tenim un equip de tecnificació molt sòlid, amb joves que venen amb força, liderats pel mateix Lara i Carles Pérez. Aquesta medalla dona visibilitat i pot ajudar a despertar més interès pel golf entre els joves d’Andorra.” A més, Guerrero subratlla la qualitat humana i esportiva del grup: “Han fet pinya i han deixat el país en una gran posició. A més, tenim relleu generacional i això ens permet projectar el futur amb optimisme i preparar-nos per seguir guanyant.”
“La medalla ens dona visibilitat i pot ajudar a despertar més interès pel golf dels joves d’Andorra”