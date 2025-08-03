FUTBOL
Triomf davant de l'Europa
L’FC Andorra remunta contra el conjunt barceloní i suma a Lleida la tercera victòria de l’estiu
L’FC Andorra va sumar la tercera victòria de la pretemporada després d’imposar-se 3 a 1 a l’Europa en el quart partit de l’estiu, disputat ahir. El duel va tenir un vessant solidari, i és que va jugar-se al Camp d’Esports de Lleida per no arriscar amb la gespa de l’Estadi Comunal que s’acaba d’instal·lar i perquè acabi d’arrelar, i tota la recaptació de la taquilla es destinarà al Lleida CF, baixat administrativament a Tercera Divisió i que arrossega un mal moment en l’àmbit econòmic.
El conjunt barceloní va entrar millor al partit i va obligar Owono a lluir-se després d’una passada de la mort que va rematar Paredes, i no va ser fins al minut 20 que els tricolors van tenir la primera amb un xut de Villahermosa que va estavellar-se al pal. Però qui va acabar marcant va ser l’Europa, que va avançar-se al minut 27 amb un gol de Jordi Cano després de recuperar una pilota. El gol va esperonar l’FC Andorra, que va fer-se amb el domini, tot i no generar ocasions clares fins a l’última jugada de la primera meitat, quan Manu Nieto va aconseguir empatar.
A la represa, Ibai Gómez va fer només dos canvis, un dels quals Merquelanz, que segueix a prova com a tricolor, i el domini va ser andorrà des de l’inici, generant també ocasions per marcar. Primer amb un lliure indirecte d’Álvaro Martín, després amb un altre tir del madrileny i, finalment, amb un xut d’Iván Rodríguez que va sortir fregant el pal. El 2 a 1 va acabar arribant des dels 11 metres després que Imanol transformés un penal comès per l’Europa per unes mans dins de l’àrea, i els tricolors van acabar ampliant el marcador al final després d’un dos contra un que Lautaro va acabar transformant en el definitiu 3 a 1.
Dos amistosos més
L’FC Andorra descansarà avui abans de preparar la darrera setmana de pretemporada, que inclourà dos amistosos més. Els tricolors jugaran dimecres un triangular a Madrid davant del Zamora (Primera RFEF) i el San Sebastián de los Reyes (Segona RFEF), i divendres s’enfrontaran al filial del Reial Madrid (Primera RFEF).
PROP DEL 90% DELS ABONATS TRICOLORS HAN RENOVAT EL CARNET
Un cop passat el període de renovació preferent, el club va obrir divendres la possibilitat de les noves altes i la previsió és que se superin els abonats que hi havia la temporada passada i que la xifra per al curs que està a punt de començar sigui d’aproximadament 2.000 abonats, similar a l’anterior etapa a la Segona Divisió. S’ha de recordar que en el partit del play-off davant de la Ponferradina van reunir-se més de 4.000 persones a l’Estadi de la FAF a Encamp, el rècord en un partit de l’entitat tricolor des de l’arribada de Gerard Piqué.