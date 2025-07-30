FUTBOL
L’Inter no completa la gesta i diu adeu a Europa
Els escaldencs empaten 1 a 1 davant de l’Olimpija de Ljubljana
L’Inter Club d’Escaldes va posar el punt final a l’aventura europea després d’empatar 1 a 1 al duel de tornada de la segona ronda de la Confernce League davant de l’Olimpija de Ljubljana a l’Estadi de la FAF. Els escaldencs necessitaven gairebé un miracle després del 4 a 2 del duel d’anada i van sortir millor que el rival, conscients de que necessitaven, com a mínim, un parell de gols per igualar l’eliminatòria, però igual que va passar a l’anada, Diogo Pinto va frustrar el somni amb el 0 a 1 al minut 42 que posava l’eliminatoria encara més coll amunt per als de Felip Ortiz.
A la represa, l’Inter Escaldes va sortir a la recerca d’un gol que el fes tornar a entrar a l’eliminatòria, i va tenir-lo, com en un tir de Rafinha que va sortir fregant el travesser, però va acabar arribant un minut després amb una falta directa de Martín Calderón executada de manera magistral. La diana va esperonar els escaldencs, que van bolcar-se a la recerca del segon per seguir creient en l’èpica, però el marcador ja no es va tornar a moure i l’Inter va sumar un empat insuficient per passar, però sí per refermar el bon paper realitzat durant l’estiu a Europa.
El conjunt escaldenc descansarà ara durant uns dies i tornarà a la feina pròximament per començar a preparar la defensa del títol de la Lliga Multisegur Assegurances, que arrencarà el cap de setmana del 13 i 14 de setembre davant del Nóbrega Constructora CF Esperança.