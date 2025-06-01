Bàsquet
Jerrick Harding, màxim anotador de la Lliga Endesa
Ha fet una mitjana de 20 punts per partit
El jugador del MoraBanc Andorra, Jerrick Harding, ha estat el màxim anotador de la Lliga Endesa aquesta temporada, amb una mitjana de 20 punts per partit, 3 punts més que el jugador del Baxi Manresa, Derrick Alston Jr. Harding va ser el màxim anotador en les jornades 3 (28 punts), 4 (30), 6 (26) i 11 (36, el rècord), i també es va proclamar màxim anotador de Nadal, amb 19,3 punts de mitjana en el transcurs de les jornades 13, 14 i 15.
Harding ha marcat uns percentatges de rècord. 88,2% en tirs lliures, 56,2% en tirs de dos i un 37,1% en triples. El de Kansas no ha baixat de la desena de punts en tota la temporada, fet que no s'havia vist en els darrers vint anys. A més, el jugador del MoraBanc aconsegueix pujar al podi dels anotadors, completant tres temporades de rècord.