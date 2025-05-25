ECONOMIA
La Fira del Vehicle d’Ocasió aspira a assolir la cinquantena de vendes
Sant Julià acull la setena edició d’una mostra que també vol ser element dinamitzador
La Borda Huguet i el vial de Sant Julià de Lòria tornen a ser aquest cap de setmana l’escenari de la nova edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió. Enguany, la cita, que es reprèn avui entre les 10 i les 19 hores, celebra la setena edició i compta amb un total de setze expositors, entre els quals destaquen concessionaris com Nicecars, Martí Auto, Mercauto, Marc Mas Motors, Automòbils Maia, Auto 24, Piper, Cars VIP Andorra, Fortior i J.M. Montes. “L’any passat vam tancar amb una cinquantena de vendes a la Fira, més tots els contactes que es van fer i que després es van acabar concretant en altres vendes. Evidentment, si ho igualéssim, jo estaria molt contenta, i crec que els concessionaris, principalment, també”, va comentar la consellera de Turisme de Sant Julià, Judith López, qui també va explicar que, majoritàriament, s’espera públic del país, molts dels quals s’esperen a la mostra per comprar el vehicle que necessiten.
Per al comú, un dels objectius principals és dinamitzar la parròquia, a banda, òbviament, d’ajudar el sector i d’oferir oportunitats de contacte directe amb els clients potencials. En aquest sentit, López va admetre que els darrers anys el mercat automobilístic s’ha ressentit força, però va subratllar que el vehicle de segona mà continua tenint molt bona sortida. “Al final, els experts són ells i realment fan molt bones xifres quan venen aquí. Així que jo crec que per a ells, i per a qui ha de comprar un cotxe —perquè realment hi ha preus molt bons en aquesta Fira—, hauria de ser una bona oportunitat”, va destacar.
La Fira, que s’ha concebut com una plataforma de dinamització econòmica i comercial, i alhora un espai lúdic i familiar per gaudir del cap de setmana, també compta amb la participació d’entitats i empreses del sector dels serveis, la comunicació i l’oci, entre les quals entitats bancàries, amb un paper clau en les operacions de compravenda. La zona del Nou Vial, a més, compta amb la presència d’expositors diversos, ampliant encara més l’oferta i el ventall de propostes per als visitants. “La Fira sempre està plena i estem molt contents perquè fa goig i, com sempre, la Borda Huguet és un lloc molt especial per a nosaltres per fer-la, perquè és molt ample dins del que tenim a Sant Julià. Esperem que les xifres siguin bones, que els concessionaris facin feina, que la part baixa de Sant Julià i tot el poble aprofitin aquest bon temps i que la gent es desplaci cap aquí”, va afegir la consellera de Turisme.
Com ja es va comentar durant la presentació de l’esdeveniment, aquesta edició de la fira no només se centra en la promoció i venda de vehicles –avui tocarà fer balanç dels resultats obtinguts–, sinó que també ofereix una programació musical per dinamitzar l’ambient. Ahir a la tarda s’havia programat un concert en directe a càrrec del cantautor Patxi Leiva, i tant ahir dissabte com avui diumenge l’ambientació musical anirà a càrrec del DJ Jose Lorenzo, que actuarà durant l’horari de la Fira.