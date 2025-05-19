FUTBOL
L’FC Andorra paeix la derrota amb el Sestao i busca rival per al play-off
Després de la inopinada derrota a l’Estadi Nacional davant el Sestao, l’FC Andorra vol girar full i buscar la victòria a la darrera jornada a Lleó contra la Cultural. L’objectiu, un cop assegurat el play-off, és intentar cloure la lliga regular en tercera posició i tenir el factor camp a favor en la primera eliminatòria. El tècnic tricolor, Beto Company, explica que “la derrota contra el Sestao va ser dura i, tot i que ens hem quedat sense ascens pel camí curt, ens queda el camí llarg i ens hem d’aixecar”. En aquest sentit, l’entrenador català de l’Andorra deixa clar que “hem d’anar a Lleó a guanyar i a recuperar el millor feeling de cara al play-off” i no amaga que “tots ens havíem fet il·lusions amb l’ascens directe però això no s’ha acabat”.
L’Eivissa seria, ara mateix, el rival de l’equip tricolor
A falta d’una darrera jornada, l’FC Andorra és quart del seu grup i, per tant, s’enfrontaria al tercer de l’altre grup, que ara mateix és l’Eivissa. Si tot acabés així, els tricolors jugarien l’anada a l’Estadi Nacional i la tornada a Can Misses i depenent de les combinacions que es puguin donar, Mèrida i Antequera serien altres possibilitats.