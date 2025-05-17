FUTBOL
Sestao River, el penúltim obstacle
L’FC Andorra necessita la cinquena victòria seguida per mantenir viva la possibilitat d’ascens directe
Hi ha partits que es juguen amb el cap i els peus a la gespa i l’orella enganxada a la ràdio o, atenent els nous temps, amb la vista a l’aplicació del mòbil. L’FC Andorra afronta l’últim partit a l’Estadi Nacional amb una missió senzilla, però carregada de rerefons: guanyar i esperar. El duel contra el Sestao River –un rival que es juga la permanència a la categoria– és el primer pas indispensable per mantenir viva la flama d’un ascens directe que encara no està prohibit. No depèn només dels de Beto Company, ja que el somni continuaria dempeus només si al partit d’El Toralín, la Ponferradina i la Cultural, també a les 19.00 hores, acaben signant l’empat.
Però el vestidor tricolor no vol ni sentir a parlar de res que no sigui, primer, superar el Sestao. Company va remarcar que no hi ha cap altre escenari al cap, ni càlculs, ni combinacions, ni pensar en rivals futurs al play-off. “No ens fixem en res més. Totes les energies van dirigides al partit de demà [per avui] i és absurd pensar en això [ascens directe] si no guanyem el Sestao. Hem de fer sis de sis i sumar la cinquena victòria consecutiva. Si no guanyem, res del que hem fet serveix”, va assegurar.
Sobre el Sestao, l’entrenador de l’FC Andorra va voler desfer tòpics. Tot i que és un equip del nord, va destacar que “és el tercer millor visitant del grup” i que “és l’antítesi del que podríem pensar. Juga bé fora de casa, combina, crea ocasions. Si no té ganes de tenir la pilota, millor per a nosaltres, però ha demostrat que sap fer-ho”, va analitzar. Tot i així, el tècnic té clar el pla: dominar amb pilota, atacar amb ordre i intensitat, i no concedir errors que puguin permetre al rival córrer. Pel que fa a l’onze inicial, Company va reconèixer que la continuïtat recent respon al bon rendiment dels titulars, però va subratllar que tots els jugadors de la convocatòria estan preparats per aportar quan calgui: “La clau en la bona ratxa de resultats és la manera de fer les coses, més que la continuïtat en un equip inicial.”