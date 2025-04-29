BÀSQUET
Joan Plaza rebaixa l’eufòria i demana una victòria més
Amb la intenció de rebaixar el vi amb aigua i controlar l’eufòria després de l’exhibició contra el Lleida que dona la salvació virtual al MoraBanc, el tècnic tricolor, Joan Plaza, va insistir que “encara ens en fa falta una més” per tancar-ho de manera matemàtica. L’entrenador va recordar que “el que sé és que fa tres dies estàvem a la merda i si hem de fer alguna cosa ja ho dirà el temps. L’ésser humà és perillós i passem de la merda a l’èxit massa ràpid”. En aquest sentit, va afegir que “hem de tocar de peus a terra i ara toca anar a competir a Màlaga”, i va deixar clar que “el que hem de fer ara és sumar les victòries necessàries, però, tot i així, tampoc obriré cap ampolla de cava”.