BÀSQUET
El MoraBanc esgota les entrades per al duel de diumenge contra el Lleida
El pavelló Toni Martí tornarà a mostrar un gran aspecte diumenge a la tarda al duel que enfrontarà el MoraBanc Andorra davant de l’Hiopos Lleida, i és que, segons va anunciar l’entitat tricolor, s’han venut totes les entrades disponibles de cara al partit. El club va impulsar per a aquest matx una iniciativa que havia realitzat ja les últimes temporades, el Dia del Soci, en què cada abonat del MoraBanc podia aconseguir dues entrades gratuïtes per a aquest matx, i la resposta ha estat positiva, amb el cartell de “no hi ha bitllets”.
Comptant el duel de diumenge davant del Lleida, serà la desena vegada aquesta temporada en què el MoraBanc faci sold out al pavelló Toni Martí, en els 15 partits que l’equip ha jugat enguany com a local a la Lliga ACB.
L’Hiopos Lleida, però, tampoc estarà sol, ja que també han esgotat les entrades de la zona visitant i una seixantena d’aficionats vindran en autobús al Principat per seguir al duel en directe, mentre que prop d'un centenar més també podran gaudir del matx, amb la previsió que en total uns 150 aficionats catalans siguin al Pavelló Toni Martí. Serà un duel clau per a la permanència de qualsevol dels dos equips, ja que tots dos estan amb deu victòries, tot i que els catalans encara tenen un partit pendent de jugar davant del Gran Canària.