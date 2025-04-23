FUTBOL
La selecció sub-16 femenina cau a les semifinals del MIC davant de l’Olympique
La selecció sub-16 femenina de futbol va quallar una gran participació al torneig MIC (Mediterranean International Cup) que es fa cada Setmana Santa a la Costa Brava catalana, i va arribar fins a les semifinals, on es van veure superades per l’Olympique de Lió. Les tricolors van caure al grup de la mort amb, precisament, l’equip de Lió, la PSG Academy de Vancouver i el Vilablareix, i van sumar quatre punts després d’empatar amb aquestes últimes (1-1), superar el PSG per 1-2, i caure 3-0 davant del Lió.
La sub-16 va sumar una victòria de prestigi als quarts de final després de derrotar el València 0-2 amb els gols d’Anna Bos i Carla Ber per accedir a semifinals. En aquesta ronda, però, tot i competir fins al final, es van acabar veient superades per l’Olympique de Lió amb un solitari gol de Juliane Guillot.
Les tricolors disputaran properament un torneig de desenvolupament de la UEFA.