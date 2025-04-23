SOLIDARITAT
25.724 euros de Gol Solidari als afectats per la dana
L’organització GolSolidari impulsada pels exfutbolistes Ilde Lima i Juli Sánchez, juntament amb Serrantes Web, van donar 25.724,56 euros als afectats per la dana de València del passat octubre. Aquesta quantitat és el que va recaptar l’associació amb les diferents subhastes solidàries de samarretes.
A més, el Banc Sabadell va igualar aquesta mateixa xifra, i la quantitat total entregada als damnificats per les inundacions supera els 50.000 euros.