Andorra també participarà en la 13a edició del Torneig de Sainte Dévote

Andorra tornarà a ser una de les seleccions que participaran en la 13a edició del Torneig Sainte Dévote, de rugbi de base, i que se celebrarà els dies 25 i 26 a l’emblemàtic Estadi Louis II de Mònaco. Enguany, la competició reunirà 24 equips de 21 països diferents, entre els quals destaca la participació andorrana, que compartirà camp amb potències del rugbi com Nova Zelanda, Sud-àfrica, Anglaterra, França, Argentina o Espanya. La cita de rugbi de 7 per a menors de 12 anys, organitzada per la Federació Monegasca de Rugbi, s’ha convertit en una cita referent per a la promoció del rugbi formatiu en l’àmbit mundial.

Més enllà de l’àmbit esportiu, el torneig es defineix com una celebració dels valors del rugbi i de l’esport en general: la disciplina, la tolerància i el respecte, així com una experiència convivencial, educativa i accessible a tothom.