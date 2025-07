Publicat per Ivan Álvarez Creat: Actualitzat:

Icònic, el centre medicoesportiu més alt d’Europa, que està ubicat a les antigues instal·lacions de Sud Radio, al port d’Envalira, a 2.508 metres d’altitud, no obrirà les portes aquest any, tal com estava pressupostat. El principal motiu, segons ha pogut saber el Diari, és el fet de no disposar encara de la totalitat del finançament per fer realitat el cent per cent de l’obra –aproximadament 22 milions d’euros– i es treballa per projectar l’esperada inauguració ja per al 2028.

La voluntat de Bomosa, l’empresa adjudicatària del projecte, és esdevenir una referència a Europa quant a centres d’alt rendiment, amb una instal·lació que tindrà una capacitat per a 180 persones dividides en 86 habitacions individuals, dobles i triples, i que comptarà amb 1.200 metres quadrats d’entrenament, a més d’espais d’àrea mèdica, de rehabilitació, de rendiment i de recuperació. A més, Icònic també comptarà amb un espai de restauració i una terrassa oberta al públic. Aquesta setmana es va saber que David Astrié, fins ara membre de l’equip directiu, deixava el càrrec per tal d’afrontar nous reptes.