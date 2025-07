Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els Jocs dels Petits Estats d’Europa, que se celebraran a Andorra del 26 al 31 de maig, seran els primers de la història en què totes les competicions i cerimònies es podran seguir en directe, amb realització multicàmera, en l’àmbit mundial. Així ho van anunciar el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, i la presidenta del comitè organitzador Andorra 2025, Anna Garcia, durant una compareixença davant la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, al Consell General.

“És una novetat i estem molt contents i orgullosos de poder retransmetre a més de 200 països”

Anna Garcia, Presidenta comitè organitzador





Garcia va explicar que, gràcies a la col·laboració amb l’Associació de Comitès Olímpics Nacionals (ANOC), el senyal oficial arribarà a 203 països amb una cobertura professional que inclourà 30 càmeres, 40 tècnics i set canals de retransmissió simultània. “És una novetat i estem molt contents i orgullosos de poder retransmetre tots els esports, amb la cerimònia d’obertura i la de cloenda, a tots els països que participen en els Jocs i a més a 203 països”. També va recordar el que ja havia avançat en una entrevista al Diari, la presència confirmada a Andorra durant tota la setmana de la presidenta electa del Comitè Olímpic Internacional (COI), Kirsty Coventry, acompanyada de l’encara mandatari, Thomas Bach, que viurà al país les darreres alenades com a president del comitè. Pel que fa al retorn econòmic que pot tenir la gran cita i encara que no hi ha un càlcul tancat de l’impacte, Garcia va remarcar que ja s’estima que es generaran 12.000 pernoctacions d’hotel i més de 30.000 àpats, en una època de baixa activitat turística. A més, l’organització contractarà empreses locals de transport, com ara autobusos i vehicles per a les delegacions.

180 atletes andorrans

Espot Miró va puntualitzar que, finalment, el pressupost de l’esdeveniment, xifrat fa unes setmanes en 4,8 milions, “acabarà acostant-se bastant als cinc milions”. Pel que fa als esportistes andorrans, la presidenta va explicar que l’allotjament dependrà de cada federació: algunes optaran per hotel, com la resta de delegacions, especialment en esports d’equip, i d’altres permetran als atletes dormir a casa si ho consideren més adequat per a la preparació. Encara no es disposa de la xifra definitiva d’esportistes que formaran la delegació andorrana, però la forquilla anirà entre els 180 i els 200 atletes i, a més, va apuntar Garcia, la data límit per lliurar les llistes definitives era el 17 de març, però es disposa d’un marge de tres setmanes addicionals per acabar de tancar els equips i configurar els calendaris de competició. Finalment, en la compareixença també es va tractar el futur nom de la mascota, el tamarro redissenyat, que serà batejat a través d’un procés participatiu amb infants i joves d’una franja d’edat concreta. Els noms proposats seran sotmesos posteriorment a una votació oberta en l’àmbit nacional.