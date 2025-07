Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El darrer triomf a la pista de l’UCAM Múrcia ha permès al MoraBanc col·locar-se la calculadora a la butxaca i aplanar el camí d’una permanència que encara no està segellada. El triomf contra l’equip de Dylan Ennis i Moussa Diagne (79-88) ha situat els tricolors tres triomfs per sobre del descens –que marquen Granada i la Corunya– i la plantilla ja comença a fer-se una idea del que haurà de necessitar per assolir l’objectiu. Ferran Bassas ho té clar i destaca la importància d’haver arrencat el triomf a Múrcia després d’acumular tres derrotes seguides i, tot i tenir la situació ben encarada, no hi ha espai per a l’autocomplaença ni per a la més mínima distracció. “La distància amb el Granada és considerable, però ni de bon tros és per estar tranquils. Encara queda molt i ja hem vist altres anys com les últimes jornades es donen resultats inesperats.” Per això, el base insisteix que l’equip ha de seguir la seva pròpia ruta, amb un objectiu prioritari: fer-se fort a casa.

Dos partits claus a casa

En aquest sentit, els pròxims dos partits al Pavelló Toni Martí, contra el Joventut de Badalona i el Bilbao Basket, arriben de manera consecutiva i podrien deixar la salvació vista per a sentència. “Ara mateix són de vital importància. Aconseguir-los ens donaria una tranquil·litat màxima. I tot i que encara quedaria molta lliga, ens situaria en una posició molt favorable.” Per a Bassas, la bombonera ha de tornar a ser un fortí i el públic, un factor diferencial. “Esperem que l’afició ens ajudi. Hem de fer-nos forts a casa i aquests dos partits han de ser nostres.”

El primer dels dos matxs, el més immediat, serà dissabte contra el Joventut, molt especial per a Bassas. “És el meu exequip, hi tinc molt bons amics, però sobretot és un duel clau per a la permanència.” Els badalonins arriben immersos en la lluita per entrar als play-offs i amb necessitat imperiosa de victòries. “Ells lluiten per acabar entre els vuit primers i venen de guanyar a Lleida i de competir contra el Barça fins al final, tot i perdre. És un gran equip i haurem de fer una molt bona feina.” Bassas no vol confusions: la Penya no regalarà res i els tricolors necessiten la seva millor versió per sumar un triomf que seria un cop de puny sobre la taula. El calendari que resta, nou jornades, té cinc partits a casa –Joventut, Bilbao, Lleida, Girona i BAXI Manresa–, tres dels quals contra rivals directes. Per contra, bé faria el MoraBanc de cordar la salvació abans dels dos darrers desplaçaments de la competició: a la Corunya i Granada, últim i penúltim classificats i que s’hi jugaran la vida. “Granada i la Corunya estan en una situació complicada, però això encara els fa més perillosos. Cada partit per a ells serà una final i aquí és on poden començar a haver-hi resultats inesperats. Si nosaltres fem la nostra feina no ens haurem de preocupar del que facin els altres”, sentencia Bassas.