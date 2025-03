Millor temps de Cande Moreno a l’entrenament del descens FIS de Kvitfjell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Cande Moreno va fer el millor temps al primer dels entrenaments del descens FIS de Kvitfjell, a Noruega. Com va explicar el seu tècnic, després de disputar les finals de la Copa d’Europa al país nòrdic, participa en aquestes curses per provar de millorar els punts FIS en aquesta disciplina. Moreno va superar per 0”12 la noruega Alexandra Gleditsch i per 0”25 la suïssa Livia Rossi. L’esquiadora tindrà avui un segon entrenament i dijous es farà la cursa de descens.

D’altra banda, Bartumeu Gabriel va ser setè i 20è en dos eslàloms a Glungezer, el primer corresponent al Campionat d’Àustria i el segon a una cursa FIS. Per últim, Íria Medina va tornar a la competició després de la lesió amb una vuitena plaça al gegant del Nacional júnior de Letònia a Pozza di Fassa. En aquesta cursa, Clàudia Garcia no va poder acabar la primera mànega quan era 15a al primer parcial.